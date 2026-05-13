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Monárquico por un día (o dos) [accesible en modo lectura]
El autor describe, con irónica resignación, cómo, ante la zafiedad del presidente de EE. UU., incluso algo tan cuestionable como la monarquía británica parece preferible.
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#1
HeilHynkel
“Señor presidente, usted ha dicho que si no fuera por EE.UU. los europeos estarían hablando alemán, pero yo me atrevo a decir que si no fuera por los británicos, ustedes estarían hablando francés”.
Lo más cachondo es que quienes derrotaron a Hitler y a Napoleón fueron los rusos.
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#2
juliusK
Ayer noche pensaba lo mismo, maravillosa campaña de Windsorwashing para un país cuasi irrelevante y una monarquia corrupta acosada por los (mismos) escandalos sexuales y económicos desde el siglo XVI (la diferencia es que ahora se conocen "casi" de inmediato)
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Lo más cachondo es que quienes derrotaron a Hitler y a Napoleón fueron los rusos.