“Para cuando se publican nuevos capítulos, ya no me acuerdo ni de cómo se llaman los personajes”: el modelo Netflix fue una gran revolución, pero los usuarios ya se han hartado de su fórmula. Desde el punto de vista de la propia empresa, el consumo acelerado también es un problema. Limita el marketing y el impacto del producto, que queda sepultado de manera mucho más rápida en cuanto aparece la siguiente gran cosa. Esto hace que la cantidad de gente nueva que puede descubrir cada serie sea más pequeña...
No, lo que hace que la audiencia sea cada vez mas pequeña es :
- Que se cancelen series continuamente, si no son una autentico exito economico y global. Si la serie resuñta ser bena, pero no captura suficiente atencion global, se manda a la mierda, y ahi se queda colgada.
- Que las series que funcionan degeneren rapidamente, pues solo importa exprimirlas econmicamente mas y mas,… » ver todo el comentario
Ahora espero que se conviertan en el ejemplo de que pasa su abusas.
Series que no se terminan porque siguen dando dinero y que luego se cancelan, sin cerrar la historia, porque han dejado de darlo. Subidas constantes de precio al tiempo que te ofrecen pagar por algo que, encima, pone anuncios.
Por mi que les jodan.
La formula era "paga un poco cada mes y puedes ver casi todo lo que te apetezca sin anuncios tú y toda tu familia"
La formula ahora es "paga un mucho cada mes por ver un limitado catalogo ya que la mitad de cosas se lo han llevado las productoras a sus propios servicios de streaming y encima te casco anuncios y todo esto en un único televisor" o "paga aún más todavía cada mes por ver un limitado catalogo ya que la mitad de cosas se lo han llevado las productoras a sus propios servicios de streaming y todo esto en un único televisor"