edición general
1 meneos
8 clics

Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)

PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito de Torrent ultiman un acuerdo para presentar, en las próximas horas, una moción de censura contra el actual gobierno de la localidad formado por PP y VOX y liderado por la popular Amparo Folgado. La moción será presentada esta misma semana tras varios dias de discretas negociaciones entre los ediles socialistas Andrés Campos y Edu Gómez, y los representantes de Compromís, Xavi Marti y M. Jesús Herrada, y el ex portavoz de Vox y actual concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real.

| etiquetas: politica , torrent , valencia , ayuntamientos
1 0 0 K 18 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 18 actualidad

menéame