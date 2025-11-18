Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)

PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito de Torrent ultiman un acuerdo para presentar, en las próximas horas, una moción de censura contra el actual gobierno de la localidad formado por PP y VOX y liderado por la popular Amparo Folgado. La moción será presentada esta misma semana tras varios dias de discretas negociaciones entre los ediles socialistas Andrés Campos y Edu Gómez, y los representantes de Compromís, Xavi Marti y M. Jesús Herrada, y el ex portavoz de Vox y actual concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real.