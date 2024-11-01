edición general
Los mitos sobre la rápida propagación de la peste negra están influenciados por un único relato literario, según demuestran los expertos (ENG)

Los mitos sobre cómo la peste negra se propagó rápidamente por Asia, devastando las comunidades de la Ruta de la Seda, se remontan a una única fuente del siglo XIV. Las representaciones modernas de la peste propagándose rápidamente por el continente, siguiendo la ruta de los comerciantes, han sido incorrectas debido a siglos de mala interpretación de un relato literario rimado. Este “maqāma” fue escrito por el poeta e historiador Ibn al-Wardi en 1348/9 pero posteriormente fue confundido con una descripción fáctica del movimiento de la peste.

themarquesito #3 themarquesito
Conviene señalar que se refiere a la rápida propagación por Asia central. La rápida difusión de la peste negra en Europa entre 1348 y 1352 está realmente bien documentada.
#2 Dav3n
Falsa bandera en versión antigua...
#1 Quillotro
Y solo hemos tardado siete siglos en descubrirlo. Cómo avanza la ciencia...
