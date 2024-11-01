Los mitos sobre la rápida propagación de la peste negra están influenciados por un único relato literario, según demuestran los expertos (ENG)

Los mitos sobre cómo la peste negra se propagó rápidamente por Asia, devastando las comunidades de la Ruta de la Seda, se remontan a una única fuente del siglo XIV. Las representaciones modernas de la peste propagándose rápidamente por el continente, siguiendo la ruta de los comerciantes, han sido incorrectas debido a siglos de mala interpretación de un relato literario rimado. Este “maqāma” fue escrito por el poeta e historiador Ibn al-Wardi en 1348/9 pero posteriormente fue confundido con una descripción fáctica del movimiento de la peste.