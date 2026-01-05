El mito centenario de Marilyn Monroe  

Se cumplen 100 años del nacimiento del icono con multitud de exposiciones y libros por todo el mundo. En tiempos de total interconexión y obligada muestra del carácter, el estilo y las formas de cualquier persona que tenga acceso a internet, el concepto más de moda en la cultura popular se desdibuja más por momentos. Todo el mundo busca ser un icono o, al menos, reflejarse en uno. Independientemente de que esto suponga endiosar cualquier figura mínimamente popular, también hace que el término vaya aguándose y perdiendo su excepcionalidad.