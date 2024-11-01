Una misteriosa luna de Venus fue observada por decenas de astrónomos entre los siglos XVII y XIX, ¿qué fue lo que vieron?

Entre los siglos XVII y XIX inclusive hubo una controversia astronómica que no se zanjó hasta 1887: la existencia de Neith, una luna de Venus. Más de uno se sorprenderá porque ese planeta es uno de los dos únicos del Sistema Solar (el otro es Mercurio) que carecen de satélites, pero es que en 1645 un astrónomo italiano aseguró haber visto uno orbitando alrededor y desde entonces se sucedieron los avistamientos por parte de otros estudiosos hasta sumar más de una treintena. Hoy sabemos que se trataba de un error.