Misterio en la costa de Trinidad: los cadáveres tras los ataques de EE. UU

A medida que los ataques suscitan quejas en Latinoamérica de que Estados Unidos infringe el derecho internacional al matar a decenas de personas que no suponen una amenaza militar inmediata, algunos en Trinidad se preguntan si la vacilación de Persad-Bissessar a la hora de enfrentarse al gobierno de Trump les impide obtener respuestas sobre los cadáveres que almacena su gobierno. “No tengo ninguna duda de que estos hombres son bajas de guerra”, dijo Lincoln Baker, de 63 años, empleado de la empresa de agua y alcantarillado de Trinidad.