Una mirada global al teletexto [ENG]  

El teletexto es una tecnología peculiar. Aunque a menudo se ridiculiza por ser completamente arcaico, sigue siendo muy popular en muchos países. Parece que las emisoras públicas europeas no consiguen que la gente deje de usarlo, independientemente de los nuevos servicios que ofrezcan. Probablemente conozcas la versión británica del teletexto, con gráficos de texto en bloques de pocos colores, que venía entrelazado con la señal de televisión analógica. Se llama Teletexto del Sistema Mundial. Pero eso fue solo el principio.