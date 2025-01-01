·
11
meneos
67
clics
El ministro ruso Lavrov llega a Alaska con una camiseta de la URSS y pide no hacer «suposiciones» sobre el resultado de la cumbre
«No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos»
|
etiquetas
:
ucrania
,
otan
,
ue
,
rusia
,
guerra
,
eeuu
,
alaska
,
lavrov
,
urss
#4
Alakrán_
*
#2
Luego si se habla del imperialismo ruso y las guerras expansionistas rusas, algunos saltan por peteneras.
A ver si os enteráis de que lo de Rusia es la nostalgia del imperio caído, y va a traer muchas desgracias.
3
K
61
#6
Tkachenko
*
#4
un cortado con hielo, por favor. Corto de café.
Eres muy fanático, o muy padefo??
0
K
18
#9
Alakrán_
*
#6
Tus comentarios son tremendamente ridículos, pero ya se sabe que no vienes a otra cosa.
Acusación de un ciberactivista prorruso.
Eres muy fanático
Si hablamos de guerras, mejor pasar de follones, pero ya sabemos que algunos se os cae la gota con las guerras expansionistas o con el imperialismo ruso.
o muy padefo??
Ubíquese y vaya a una cafetería.
un cortado con hielo, por favor. Corto de café.
1
K
21
Golan_Trevize
¿Veis? Luego os reís de los izquierdistas que pululan por menéame que simpatizan con Putin, pero está clarísimo que son los sucesores espirituales de la Unión Soviética...
1
K
18
Tkachenko
#1
claro, ese es el mensaje. Eres un hacha
0
K
18
Connect
"Con la influencia de los Estados Unidos y las materias primas de Rusia, tendríamos al planeta a nuestros pies".
0
K
13
Milmariposas
Esta cumbre es definitivamente un gasto y un tiempo inútiles. No van a llegar a absolutamente NADA. Cada uno se volverá a su casa y au.
0
K
12
phillipe
*gif de los rusos en la ONU en los simpson*
0
K
10
antesdarle
- La unión soviética? No se habían desintegrado?
- Eso es lo que queríamos que creieran, hahahaha.
- Arggg, Aplastar el capitalismo
0
K
10
Kuruñes3.0
Ya están los zazis con el puto tieso...
Con lo barato que dale ponerse una camiseta! Que fácil tenerlos contentos!
Venga Putin, canta ka internacional
0
K
7
