El ministro de Finanzas de Finlandia advierte de unas finanzas públicas "extremadamente difíciles"y planea nuevos recortes (inglés)

Ministro de Finanzas Riikka Purra (Finns) dijo que las finanzas públicas de Finlandia están bajo una grave presión.

"Las pensiones, la seguridad social y la atención sanitaria representan una parte importante de los gastos. Si a esto le sumamos la defensa, no queda mucho. Según la oposición, no se deben hacer ahorros en estas áreas, pero eso no es posible",

En cambio, dijo que la política debería apuntar a fortalecer los mecanismos basados en el mercado, y señaló que el sector privado finlandés impulsado por el mercado es pequeño.