Ministerio de Cultura: Más de tres mil personas participaron en el Festival Perú Lee Tumbes 2025

El evento ofreció una programación descentralizada que reunió a agentes locales, invitados nacionales y representantes de Ecuador.



La tercera edición del Festival Perú Lee Tumbes 2025 reunió a más de tres mil personas de todas las edades, quienes participaron en más de 100 actividades desarrolladas en 16 recintos distribuidos en los distritos de Corrales, Puerto Pizarro, Zorritos, Canoas de Punta Sal, Zarumilla, Papayal y Tumbes, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.





Durante seis días, la región Tumbes vivió una programación diversa y descentralizada, con la participación de más de 135 agentes locales, entre escritores, mediadores, promotores de lectura, bibliotecarios y gestores culturales tumbesinos, además de tres invitados nacionales y dos representantes ecuatorianos del sector del libro y la lectura.





De esta forma, el festival se consolida como un espacio de encuentro y articulación regional, gracias al trabajo conjunto de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes y la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, en coorganización con la Dirección Regional de Educación de Tumbes, las municipalidades provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, así como con las municipalidades distritales de Canoas de Punta Sal, Papayal y Corrales, World Vision y el Consulado del Ecuador.





Desde su primera edición, en 2023, Perú Lee Tumbes ha apostado por promover el acercamiento al libro, la lectura y las bibliotecas públicas de la región, impulsando el trabajo de los espacios de lectura locales y fomentando la participación activa de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias completas.