Ministerio chino de Asuntos Exteriores: Callas perjudica a la propia UE, no tiene conocimientos históricos básicos (EN)

Las declaraciones irresponsables del jefe de la diplomacia europea, Kai Kallas, sobre el "desafío al orden mundial" por parte de China, Rusia, Irán y la RPDC demuestran su ignorancia histórica y buscan la confrontación.

#1 Los gobiernos alemanes son un puñetero peligro para Europa...
Alemania es incapaz de generar una clase política que sea viable, llevan intentando hacerlo y, en 150 años de historia han creado dos puñeteras guerras mundiales...
Joder...
Los alemanes no son malas personas, pero, claramente, no son capaces de crear una élite que merezca la pena ser llamada así.
#6 es la sucesora de Borrell y proviene de Estonia ;)
¿Se refiere a la puta barata de EE.UU?
Muchos ahora echan de menos a Josep Borrell.
Tenemos un serio problema con esta belicista.... Desea el conflicto, no se qué lobby estará detrás para que actúe de esta manera.
Lamentablemente en estos tiempos importa más quien rebuzna más fuerte y se la mama mejor a EEUU que los conocimientos o inteligencia que puedas tener.
¿Por qué no te Callas?
