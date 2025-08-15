edición general
Mini trenes-tranvía autónomos para reutilizar lineas abandonadas

Proyecto que propone utilizar trenes-tranvía sin conductor para volver a dar vida a vías de tren abandonadas.

| etiquetas: tren , tranvía , vías abandonadas , movilidad sostenible
LoboAsustado #2 LoboAsustado
Coño , pues para la linea de alcoy seria una ideaca , y me imagino que para muchas otras ciudades pequeñas del interior , seria un lujo.
#1 unocualquierax
Mejor que dediquen ese dinero a las vías "casi abandonadas", es decir las que están en servicio.
