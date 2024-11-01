Milo Yiannopoulos y Candace Owens difunden desinformación peligrosa sobre los padres homosexuales (Eng)

Como activista gay, afronto la reciente entrevista entre los comentaristas de extrema derecha Milo Yiannopoulos y Candace Owens titulada "Candace x Milo: The Rise of the Gaytriarchy" (Candace x Milo: el auge de la gaytriarquía) con el corazón encogido pero el espíritu resuelto. En su debate se propagan peligrosas afirmaciones sobre la comunidad LGBTQ+ que exigen una refutación punto por punto basada en la razón, la evidencia y la experiencia vivida. Aunque Yiannopoulos y Owens revistan su retórica de bravuconería intelectual