Militares franceses abordan un petrolero ruso sospechoso de servir de base de los drones avistados en Dinamarca

Militares franceses abordan un petrolero ruso sospechoso de servir de base de los drones avistados en Dinamarca

Aeronaves no tripuladas obligaron a cerrar varios aeropuertos en el país nórdico y han sobrevolado instalaciones militares críticas en las dos últimas semanas.

Heni #5 Heni
#3 Las autoridades oficialmente no pero la prensa sí, es suficiente en esta nuestra querida y muy democrática UE :shit:
Veelicus #4 Veelicus
Esto es un plan para acabar con la flota en la sombra de rusia, como abordarlos sin mas quedaria feo hay que justificarlo diciendo que tienen drones, etc.
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Vaya, ya sabemos el motivo de tantas noticias sobre supuestos drones rusos, tomar por las armas un petróleo ruso
quitamelpiedencima #3 quitamelpiedencima
#1 ¿Pero llegaron a identificar siquiera los drones como rusos?
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Rusia tiene gas y petroleo en abundancia y Europa tiene que importarlo.
