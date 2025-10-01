·
Militares franceses abordan un petrolero ruso sospechoso de servir de base de los drones avistados en Dinamarca
Aeronaves no tripuladas obligaron a cerrar varios aeropuertos en el país nórdico y han sobrevolado instalaciones militares críticas en las dos últimas semanas.
rusia
francia
dinamarca
mejores hilos
+ valorados
#5
Heni
#3
Las autoridades oficialmente no pero la prensa sí, es suficiente en esta nuestra querida y muy democrática UE
4
K
60
#4
Veelicus
Esto es un plan para acabar con la flota en la sombra de rusia, como abordarlos sin mas quedaria feo hay que justificarlo diciendo que tienen drones, etc.
3
K
55
#1
YoSoyTuPadre
*
Vaya, ya sabemos el motivo de tantas noticias sobre supuestos drones rusos, tomar por las armas un petróleo ruso
3
K
51
#3
quitamelpiedencima
#1
¿Pero llegaron a identificar siquiera los drones como rusos?
2
K
41
#2
Mauro_Nacho
Rusia tiene gas y petroleo en abundancia y Europa tiene que importarlo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
