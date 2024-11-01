Los miles de adoptados por padres estadounidenses que ahora temen ser deportados a pesar de llevar décadas en EE.UU

Shirley Chung tenía apenas un año cuando fue adoptada por una familia estadounidense en 1966. Nacida en Corea del Sur, su padre biológico era militar estadounidense y regresó a casa poco después del nacimiento de Shirley. Incapaz de afrontar la situación, su madre biológica la dejó en un orfanato en Seúl, la capital surcoreana. "Nos abandonó, es la forma más amable de decirlo", comenta Shirley, ahora de 61 años. Alrededor de un año después, Shirley fue adoptada por una pareja estadounidense que la llevó a Texas. Shirley creció ...