Javier Milei establece nuevo aumento salarial a altos funcionarios de su Gobierno

El presidente argentino, Javier Milei, autorizó el viernes un aumento del 89,8 por ciento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. El aumento salarial a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei fue condenado por asociaciones gremiales de Argentina.
| etiquetas: milei , altos funcionarios , salario , argentina
Por lo que sea.
En un rato aparecerá alguien a explicar cómo es eso coherente.
Bien visto
La motosierra bien lo merece.
Los salarios de los funcionarios de altos niveles se congelaron en 2024. Esta subida cubre la inflación de 2024 y 2025, y aun así queda por debajo de la inflación de estos dos años.
ES decir, desde el comienzo del gobierno de Milei los salarios de los altos funcionarios han subido menos que la inflación.