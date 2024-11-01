edición general
Javier Milei establece nuevo aumento salarial a altos funcionarios de su Gobierno

Javier Milei establece nuevo aumento salarial a altos funcionarios de su Gobierno

El presidente argentino, Javier Milei, autorizó el viernes un aumento del 89,8 por ciento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. El aumento salarial a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei fue condenado por asociaciones gremiales de Argentina.

Ludovicio
La motosierra nunca afecta a los de arriba.
Por lo que sea.

En un rato aparecerá alguien a explicar cómo es eso coherente.
8
pitercio
No hay plata.
1
#8 chavi
#4 Ademas llevarse la pasta de todos hace que se reduzca aún más.

Bien visto
1
#6 chavi
Bueno solo es el 89%

La motosierra bien lo merece.
0
Lenari
Populista.

Los salarios de los funcionarios de altos niveles se congelaron en 2024. Esta subida cubre la inflación de 2024 y 2025, y aun así queda por debajo de la inflación de estos dos años.

ES decir, desde el comienzo del gobierno de Milei los salarios de los altos funcionarios han subido menos que la inflación.
0
Kereck
#2 Por qué es populista? Milei no era el que defendía que lo público y el estado son una lacra y hay que reducirlo al máximo?
2
Lenari
#3 ¿Y acaso no lo ha reducido?
0
#7 chavi
#2 No jodas que Milei ha tenido en estos 2 años una inflacion por encima del 90%....
0

