Javier Milei establece nuevo aumento salarial a altos funcionarios de su Gobierno

El presidente argentino, Javier Milei, autorizó el viernes un aumento del 89,8 por ciento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. El aumento salarial a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei fue condenado por asociaciones gremiales de Argentina.