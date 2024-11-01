edición general
27 meneos
24 clics
Milei se ensaña con las personas con discapacidad y busca recortar las pensiones por invalidez

Milei se ensaña con las personas con discapacidad y busca recortar las pensiones por invalidez

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

| etiquetas: milei , discapacidad , recortes , pensiones , invalidez
23 4 0 K 185 politica
7 comentarios
23 4 0 K 185 politica
manuelpepito #2 manuelpepito
Milei es el clásico hijo de puta y trozo de mierda que es fuerte con los débiles y débil con el fuerte, solo hay que ver cómo trata a Trump y como trata a los pobres y a los discapacitados. Gente así sobra y solo da asco
10 K 120
Lutin #7 Lutin
#2 Amén.
1 K 29
pitercio #5 pitercio
Como él ya está colocado, los demás que arreen.
0 K 16
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Uy que va contra sus propios votantes!!
0 K 13
troymclure #4 troymclure
Los discapacitados psiquicos son la base de sus votantes
0 K 10
#6 laruladelnorte
. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.
La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#1 Eukherio
La respuesta neoliberal ante la discapacidad siempre ha sido que les permitan trabajar por menos dinero que uno en plenas condiciones. Y no, no es broma. El que votase a Milei no debería estar a favor de las pensiones por discapacidad.
0 K 8

menéame