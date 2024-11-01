Milei carga contra los líderes socialistas "psicópatas" utilizando a Sánchez como referencia

"Hay un psicópata y siempre le tienes que recordar que sus ideas, cuando se aplicaron, fueron un fracaso, en lo económico, en lo social, en lo cultural". Milei ha responsabilizado al socialismo de la muerte de "150 millones de seres humanos" y ha defendido sus ideas políticas, abogando por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada. "Nosotros somos los que sacamos al 95 por ciento de la población del mundo de la pobreza, tienen que dar cuenta de sus ideas nefastas, no nosotros que hemos tenido éxito".