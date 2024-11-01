edición general
Milei carga contra los líderes socialistas "psicópatas" utilizando a Sánchez como referencia

"Hay un psicópata y siempre le tienes que recordar que sus ideas, cuando se aplicaron, fueron un fracaso, en lo económico, en lo social, en lo cultural". Milei ha responsabilizado al socialismo de la muerte de "150 millones de seres humanos" y ha defendido sus ideas políticas, abogando por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada. "Nosotros somos los que sacamos al 95 por ciento de la población del mundo de la pobreza, tienen que dar cuenta de sus ideas nefastas, no nosotros que hemos tenido éxito".

| etiquetas: javier milei , pedro sánchez , psicópata , socialismo
9 comentarios
Sandman #1 Sandman
Y esto lo dice el que toma decisiones políticas según le dicte su perro muerto.
ipanies #3 ipanies
Le están haciendo una publicidad a Sánchez que no se la merece xD
#2 NoMeVeas *
xD, es que te tienes que reír.

Y todo eso lo dice mientras interviene el cepo cambiario y apoya a unos genocidas retransmitidos en tiempo real.

'Cada acusacion es una confesion'
vicus. #9 vicus. *
Sánchez guste o no, es presidente de un país el cual es líder en crecimiento y desarrollo en Europa y con políticas que ayudan al robustecer el estado del bienestar, mientras que Argentina con El Peluca al frente es un meme de ridículo mundial.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano *
Milei ha responsabilizado al socialismo de la muerte de "150 millones de seres humanos" y ha defendido sus ideas políticas, abogando por reducir el nivel del Estado o por facilitar la actividad empresarial privada. "Nosotros somos los que sacamos al 95 por ciento de la población del mundo de la pobreza..."

Además de la burrada de muertos que no duda en atribuir a quienes nada tienen que ver con el comunismo, parece que le importan una soberana mierda los millones de…   » ver todo el comentario
Metabarón #4 Metabarón
Cómo le irá de mal que tiene que desviar el foco de atención.
Esku #8 Esku
Hablo de putas la tacones.
#5 Nusku
Éste hombre se parece cada día más al Dr. Slump.
Catacroc #7 Catacroc
#5 Te lavas la boca antes de decir de nuevo semejante majaderia. Arale por lo menos funcionaba.
