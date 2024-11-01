Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, admitiendo que Trump está “desquiciado" [ENG]  

Ha salido a la luz una nueva grabación del enfrentamiento en el Capitolio entre la congresista demócrata Madeleine Dean y Mike Johnson, que muestra al presidente de la Cámara de Representantes aparentemente admitiendo que Donald Trump “no está bien”.« Dean: El presidente está desquiciado. No está bien. Johnson: Mucha gente de tu lado también lo está. Dean: Dios mío, por favor. ¿Ese discurso delante de los generales? Johnson: No lo vi. Dean: Todos se están riendo de nosotros. Tenéis a un presidente que no está bien.»
Es un puto héroe!!!
Ahora ya está tomando EEUU militarmente!!!
Primero fue económicamente, luego jodiendo sus lazos geoestratégicos y ahora ya vamos a lo militar!!! Quieres derruir EEUU en 4 años!!! Y creo que lleva menos de dos. No?
Es el héroe de nuestro tiempo y debería de vernerarse allí por donde vaya.
Yo desde hoy me voy a poner un lazo naranja en su honor.
Lo de "no lo he visto", es de un cinismo sideral.