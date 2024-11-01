edición general
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, admitiendo que Trump está “desquiciado" [ENG]

Ha salido a la luz una nueva grabación del enfrentamiento en el Capitolio entre la congresista demócrata Madeleine Dean y Mike Johnson, que muestra al presidente de la Cámara de Representantes aparentemente admitiendo que Donald Trump “no está bien”.« Dean: El presidente está desquiciado. No está bien. Johnson: Mucha gente de tu lado también lo está. Dean: Dios mío, por favor. ¿Ese discurso delante de los generales? Johnson: No lo vi. Dean: Todos se están riendo de nosotros. Tenéis a un presidente que no está bien.»

OCLuis #2 OCLuis
Por fin alguien ha dicho que el emperador va desnudo.
OrialCon_Darkness #3 OrialCon_Darkness
#2 ese alguien igual sufre un accidente, o si tiene suerte solo es destituido
#4 Toponotomalasuerte
Como que no está bien???
Es un puto héroe!!!
Ahora ya está tomando EEUU militarmente!!!
Primero fue económicamente, luego jodiendo sus lazos geoestratégicos y ahora ya vamos a lo militar!!! Quieres derruir EEUU en 4 años!!! Y creo que lleva menos de dos. No?
Es el héroe de nuestro tiempo y debería de vernerarse allí por donde vaya.
Yo desde hoy me voy a poner un lazo naranja en su honor.
#1 Grahml *
La sonrisilla de estúpido de Mike Johnson, viéndose él mismo en un espejo, delata lo indigno del personaje:

x.com/atrupar/status/1973548233566679313
themarquesito #5 themarquesito
#1 Me juego un dólar a que Mike se consuela en Grindr.
CC @mariKarmo
#6 Grahml
#5 Ni idea, pero se le ve que pasó de modo sobresaliente las pruebas para ser aceptado en MAGA.

Lo de "no lo he visto", es de un cinismo sideral.
ElBeaver #8 ElBeaver
#1 Mike es una persona con firmes convicciones ultracatólicas que puede resultar controvertido. Podría aspirar a liderar el movimiento de El Yunque en España.
#10 harverto
Lo primero es admitirlo
#11 JanSolo
No solo Trump no está bien. El vicepresidente tampoco está fino, pero a ese ya lo busco Trump así.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Algún día se escribirán libros de neurología patológica basados en los discursos y acciones documentadas de los presidentes de EEUU del periodo Biden-Trump.
#7 lordban
Visto el video no veo la admisión por ninguna parte. La reportera de la MSNBC dice sus cosas y presiona y el tío intenta pasar del tema primerio diciendo que los demócratas también están desquiciados y después diciendo que no es su cometido controlar a nadie. Lo único que se puede intuir como una admisión de que le pase algo a Trump es el "también", lo que lo veo más como una elección rápida de palabras que una expresión con intención. Además, si admite que Trump también está mal eso significa que admite que los demócratas están igual de mal que Trump :troll:
M.Rackham #12 M.Rackham
"Idiocracia" definitivamente se quedó muy corto.
