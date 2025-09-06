edición general
Miguel Tellado: "Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción, sino el cerebro"

El número dos del PP defiende a Mazón y asegura que tiene "agallas" al haber vinculado su futuro a la reconstrucción tras la dana. Miguel Tellado (Ferrol, 1974) explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO la agenda de regeneración que propugna el Partido Popular, y vuelve a plantear a las claras su propósito de que Alberto Núñez Feijóo presida la próxima legislatura un gobierno monocolor, es decir: sin coaligarse con Vox.

comentarios
Kantinero #1 Kantinero
Estos estan desesperados,,no pueden con Sanchez, acabaran cargándoselo por medios directos.
sotillo #5 sotillo *
#1 Están convirtiendo a Sánchez en el Blas de Lezo del siglo XXI, ni cojo, ni manco, ni tuerto son capaces de derrotarle, a pesar de tener la mayor armada de todos los tiempos con todos los grandes medios de información, la judicatura en pleno, los bancos y todos los millonarios, La Santa Madre Iglesia bendiciendo el ataque y tienes a Medio hombre repeliendo y humillando al poderoso adversario en cada ataque
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Defensor de Mazon y cómplice con Feijóo del mal clima político que hay en España. La agenda del PP solo es coger el poder para hacer lo que mejor sabe, quitar derechos sociales adquiridos y sobre todo robar.
#3 Katos
Es imposible estar como líder del partido y gobierno de España y estar al tanto de todo eso.
Una cosa es que te echen del partido y volver a retomar el control, algo que puede hacer con contactos, y otra es ser conocedor de toda esa cantidad de corruptelas que te rodean
P. SÁNCHEZ es una víctima más.
Kasterot #4 Kasterot
Declaraciones del hooligan tellado donde mete la batidora para sacar su batido favorito.
Le sopla la po... que no haya pruebas ni causas abiertas al perro.
Lo importante es la política de twits y titulares
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Piensa el ladrón...
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
No nos olíamos la tostada.
