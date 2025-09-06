Miguel Tellado: "Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción, sino el cerebro"

El número dos del PP defiende a Mazón y asegura que tiene "agallas" al haber vinculado su futuro a la reconstrucción tras la dana. Miguel Tellado (Ferrol, 1974) explica en esta entrevista con EL PERIÓDICO la agenda de regeneración que propugna el Partido Popular, y vuelve a plantear a las claras su propósito de que Alberto Núñez Feijóo presida la próxima legislatura un gobierno monocolor, es decir: sin coaligarse con Vox.