edición general
7 meneos
9 clics
Mientras el mundo tiembla por el petróleo, China tiene otro plan: el dominio absoluto del uranio

Mientras el mundo tiembla por el petróleo, China tiene otro plan: el dominio absoluto del uranio

China acelera su estrategia para asegurar el uranio, clave para su ambicioso plan nuclear. Aunque ya opera más de 50 reactores y construye decenas más, depende en un 70% de las importaciones. Para reducir esa vulnerabilidad, Pekín invierte miles de millones en reservas, explora grandes yacimientos como el de Ordos, desarrolla técnicas de extracción en arenisca y logra hitos como obtener uranio del agua de mar. Además, busca alianzas con países vecinos y apuesta por alternativas como el torio para garantizar su independencia energética futura.

| etiquetas: china , nuclear , uranio , petroleo
6 1 0 K 99 actualidad
5 comentarios
6 1 0 K 99 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Ya tienen la solar, la eolica.
Y quizas tambien las baterias.
Lo siguiente a dominar es la industria de montgomery burns
1 K 33
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Excelente. xD xD  media
0 K 13
pitercio #4 pitercio
Pero el Festival del Uranio siempre será de Korea del Norte, con Leticia Sabater como musa.
0 K 19
powernergia #5 powernergia
Ahora va a resultar que los chinos no necesitan petróleo.

Que son previsores y han acumulado el consumo de algunos días, pero necesitar lo necesitan como nosotros
0 K 11
Rixx #1 Rixx
Tienen unos líderes que piensan a largo plazo; esto ya no va de ideologías, va de evolucionar como sociedad y como especie. :hug:
0 K 7

menéame