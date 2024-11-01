edición general
¡Miénteme! Dime que me publicas

En la tarea de decidir qué se publica, un proceso en el que una lectura en diagonal de un manuscrito (un buen editor no necesita mucho más) sirve para rechazarlo o aceptarlo, cuenta también el público potencial. Existe el mayoritario, el que busca las lecturas convencionales. Está también el residual, más minoritario pero muy fiel. Y finalmente, Bértolo menciona una tercera tipología, el emergente, aquel lector dispuesto a arriesgar con textos “difíciles”. Hay editoriales especializadas en algunos de estos ‘nichos de mercado’ y las hay con...

... sellos diferentes para atreverse con todos. Si no se apellida Uclés, Cercas o Vallejo, tiene un manuscrito, ha llegado hasta el final de este texto y aun así quiere enviarlo a una editorial, sepa que en el libro se apuntan una serie de consejos para intentar que no se lo rechacen a la primera. ¡Suerte!
