¡Miénteme! Dime que me publicas

En la tarea de decidir qué se publica, un proceso en el que una lectura en diagonal de un manuscrito (un buen editor no necesita mucho más) sirve para rechazarlo o aceptarlo, cuenta también el público potencial. Existe el mayoritario, el que busca las lecturas convencionales. Está también el residual, más minoritario pero muy fiel. Y finalmente, Bértolo menciona una tercera tipología, el emergente, aquel lector dispuesto a arriesgar con textos “difíciles”. Hay editoriales especializadas en algunos de estos ‘nichos de mercado’ y las hay con...