Microsoft da marcha atrás con su obsesión por la IA: reducirá la presencia de Copilot en Windows 11 tras las quejas de los usuarios

Parece que Microsoft ha decidido escuchar finalmente a su comunidad. Tras meses de una integración agresiva de funciones de inteligencia artificial en cada rincón del sistema operativo, la compañía está reevaluando su estrategia para Windows 11. Según informa Windows Central, fuentes internas confirman que el gigante tecnológico planea eliminar o simplificar significativamente las integraciones de Copilot en aplicaciones nativas como el Bloc de notas o Paint durante este 2026.

Gry #1 Gry
A quién han escuchado es a la mano invisible del Mercado: www.meneame.net/story/microsoft-sufre-mayores-caidas-bolsa-estrategia-
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize *
Más bien lo reducirán después de la caída de cotización después de anunciar resultados, en los que la dependencia con la IA es excesiva para sus accionistas (los cuales han decidido vender).

Los usuarios del SO, pues como si dicen misa: les importa una putísima mierda.

Edito: #1 justo lo que intentaba decir xD
ipanies #3 ipanies
Como pollo sin cabeza :palm:
