Michael Pratt, líder de GirlsDoPorn, condenado a 27 años de prisión (ENG)

Pratt dirigió GirlsDoPorn hasta 2019, cuando él y varios de sus cómplices fueron acusados de delitos federales de tráfico sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción. Según el FBI y los documentos judiciales, sus víctimas se cuentan por cientos. «Está bastante claro que sin usted nada de esto habría ocurrido», dijo el juez Sammartino antes de dictar sentencia. «Las mujeres que están aquí hoy y cientos más no habrían sido víctimas de no ser por sus órdenes... Usted dirigió la conspiración, la supervisó y la gestionó».