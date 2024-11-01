edición general
2 meneos
21 clics
Mexicali, un viaje en déjà vu

Mexicali, un viaje en déjà vu

En la frontera que separa México y Estados Unidos, el desierto y el muro de Trump conviven con el imaginario del narcotráfico. Un paisaje que el cine volvió familiar.

| etiquetas: viajes , méxico , mexicali , narcotráfico , cine
2 0 1 K 26 actualidad
sin comentarios
2 0 1 K 26 actualidad

menéame