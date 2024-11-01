El metano oculto en las minas de carbón australianas podría aumentar el impacto climático de las siderúrgicas

Emisiones de metano subestimadas en minas de carbón australianas podrían aumentar el impacto climático a corto plazo de la industria del acero, según el grupo de expertos en energía Ember. Si se contabilizan correctamente, podrían aumentar la huella de la cadena de valor de los principales productores de acero, como ArcelorMittal, Nippon Steel y POSCO, entre un 6% y un 15%, pues continúan ignorando el metano incorporado en suministros de carbón.