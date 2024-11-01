Meta, ICE y la normalización del extremismo desde el poder

Cuando el Estado compra propaganda y las plataformas cobran, la frontera entre seguridad y supremacismo se vuelve deliberadamente borrosa. La polémica no surge de un malentendido cultural ni de una exageración militante. Surge de hechos documentados, fechas precisas y cifras oficiales. El 5 de feb de 2026, varias congresistas de Estados Unidos exigieron a Meta que retirara una campaña publicitaria de ICE difundida en sus plataformas. El motivo no era estético. La música y las imágenes empleadas conectan con imaginarios y redes neonazis.