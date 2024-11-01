Merz dice que Alemania podría tener que ralentizar el cierre de centrales de carbón

Alemania tendrá que mantener en funcionamiento algunas centrales eléctricas de carbón durante más tiempo del previsto, mientras intenta acelerar la construcción de centrales de gas. Merz afirmó que Alemania seguirá ampliando la energía eólica y solar “en lugares donde sea rentable”, pero argumentó que la seguridad del suministro es primordial. “Debemos suministrar electricidad a este país. No estoy dispuesto a poner en peligro el núcleo de nuestra industria simplemente porque hemos adoptado planes de eliminación que se han vuelto irrealista"
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Pues modulando la generación de la nuclear.
Y últimamente para integrar la fotovoltaica llegan a variar la generación nuclear hasta 20.000 MW los fines de semana.
Aquí puedes ver cualquier día marcando nuclear.
www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/pro
Tenían que haber mantenido las centrales nucleares, entonces sí que podrían haber reducido el consumo de carbón y gas a la mínima expresión y sin necesidad de construir nuevas centrales de gas.
Ahora mismo generan con carbón y gas más del 40% de la electricidad. Manteniendo las centrales nucleares podían estar por debajo del 10%, con un aumento de la seguridad de suministro,