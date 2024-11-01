Merz dice que Alemania podría tener que ralentizar el cierre de centrales de carbón

Alemania tendrá que mantener en funcionamiento algunas centrales eléctricas de carbón durante más tiempo del previsto, mientras intenta acelerar la construcción de centrales de gas. Merz afirmó que Alemania seguirá ampliando la energía eólica y solar “en lugares donde sea rentable”, pero argumentó que la seguridad del suministro es primordial. “Debemos suministrar electricidad a este país. No estoy dispuesto a poner en peligro el núcleo de nuestra industria simplemente porque hemos adoptado planes de eliminación que se han vuelto irrealista"