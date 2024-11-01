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Merz dice que Alemania podría tener que ralentizar el cierre de centrales de carbón

Merz dice que Alemania podría tener que ralentizar el cierre de centrales de carbón

Alemania tendrá que mantener en funcionamiento algunas centrales eléctricas de carbón durante más tiempo del previsto, mientras intenta acelerar la construcción de centrales de gas. Merz afirmó que Alemania seguirá ampliando la energía eólica y solar “en lugares donde sea rentable”, pero argumentó que la seguridad del suministro es primordial. “Debemos suministrar electricidad a este país. No estoy dispuesto a poner en peligro el núcleo de nuestra industria simplemente porque hemos adoptado planes de eliminación que se han vuelto irrealista"

| etiquetas: merz , alemania , cierre , centrales de carbón
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8 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
jonolulu #4 jonolulu *
#3 Las centrales nucleares dan disponibilidad pero no adaptabilidad a la demanda, como sí dan el carbón o el gas. Tus cifras no son realistas
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#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 ¿Pero como piensas que lleva Francia adecuando la generación a la demanda desde los años 80?
Pues modulando la generación de la nuclear.

Y últimamente para integrar la fotovoltaica llegan a variar la generación nuclear hasta 20.000 MW los fines de semana.
Aquí puedes ver cualquier día marcando nuclear.
www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/pro  media
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azathothruna #2 azathothruna
O sea que apoyar a Zionistas no es rentable? :shit: :troll:
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 Sustituir centrales de carbón por centrales de gas siempre he mantenido que no era buena idea.

Tenían que haber mantenido las centrales nucleares, entonces sí que podrían haber reducido el consumo de carbón y gas a la mínima expresión y sin necesidad de construir nuevas centrales de gas.

Ahora mismo generan con carbón y gas más del 40% de la electricidad. Manteniendo las centrales nucleares podían estar por debajo del 10%, con un aumento de la seguridad de suministro,
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pitercio #5 pitercio
En tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera. Dijo sin siquiera sacarse la polla de la boca.
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jonolulu #1 jonolulu
Es una pena que Alemania única haya tenido un acceso fácil y barato al gas natural... OH WAIT
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
¿ De echar a los americanos de suelo alemán ha dicho algo o va a dejar que le siga jodiendo la economía hasta que gane la ultraderecha?
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manzitor #6 manzitor
El Pisuerga pasa por Valladolid
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menéame