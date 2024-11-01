edición general
Merz abre la puerta a que las mujeres hagan el servicio militar en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha especulado este lunes con la posibilidad de que las mujeres hagan el nuevo servicio militar en las Fuerzas Armadas alemanas, aunque ha reconocido que sería "la cuarta opción", ya que sería necesario un cambio de la Constitución alemana.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es bonito ver como tras sacrificar al último ucraniano están dispuestos a dejar morir hasta al último alemán para mayor gloria de USA,

Ya ha dicho Marcón que ellos están dispuestos a que hasta el último francés se rinda ante el enemigo. xD
#4 Dav3n *
#2 Van con todo para justificar el rearme, por eso sueltan trolas como la de ayer con el avión de Von Der Lier.

Ellos saben que no va a haber ninguna guerra directa con Rusia (bastante tienen con la humillación en Ucrania) pero harán todo lo posible para robar a Europa lo poco que quedaba de la herencia socialista para dárselo a los anglo. Lo importante es no perder el momentum mediático y utilizar el argumento de los malvados rusochinos hasta lograr sus objetivos.

Títeres a sueldo del capital. Traidores que algún día serán tildados de serlo.
Asimismov #5 Asimismov *
#4 si, prefieren echarle culpas a Rusia antes que a la corrupción y a la ineptitud propia. Nada nuevo en la derechona európeda.
#6 Lacasito.Pérez
#4 Una pequeña puntualización: Bomber Liar.
#3 j-light
Involucionando.
Connect #1 Connect
¿Las mujeres están vetadas en el ejército? :-O
Joder que país machista. Además de nazi-sionista, ahora resulta que también era machista...
suppiluliuma #8 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que la adopción del reclutamiento obligatorio por Gran Bretaña en abril de 1939 precipitó la II Guerra Mundial. Leslie Hore-Belisha era un agente de la Conspiración Judía Internacional, obsesionada por destruír al Reich. :troll:
millanin #7 millanin
Seguro que sus hijos y allegados no irán a la guerra.
