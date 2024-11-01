Merz abre la puerta a que las mujeres hagan el servicio militar en Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha especulado este lunes con la posibilidad de que las mujeres hagan el nuevo servicio militar en las Fuerzas Armadas alemanas, aunque ha reconocido que sería "la cuarta opción", ya que sería necesario un cambio de la Constitución alemana.
| etiquetas: merz , alemania , mili , fuerzas armadas , mujeres
Ya ha dicho Marcón que ellos están dispuestos a que hasta el último francés se rinda ante el enemigo.
Ellos saben que no va a haber ninguna guerra directa con Rusia (bastante tienen con la humillación en Ucrania) pero harán todo lo posible para robar a Europa lo poco que quedaba de la herencia socialista para dárselo a los anglo. Lo importante es no perder el momentum mediático y utilizar el argumento de los malvados rusochinos hasta lograr sus objetivos.
Títeres a sueldo del capital. Traidores que algún día serán tildados de serlo.
Joder que país machista. Además de nazi-sionista, ahora resulta que también era machista...