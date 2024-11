Merkel defiende los lazos con Rusia y su bloqueo de entrada de Ucrania en la OTAN

La ex canciller alemana Angela Merkel ha dicho a la BBC que los acuerdos de gas que hizo con Rusia estaban destinados a ayudar a las empresas alemanas y mantener la paz con Moscú. También insistió en que la guerra con Ucrania habría comenzado antes si no hubiera bloqueado la entrada de Kiev en la OTAN en 2008. Zelensky, no está de acuerdo. Describe la decisión de la Sra. Merkel sobre la OTAN, respaldada por el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, como un claro "error de cálculo" que envalentonó a Rusia.