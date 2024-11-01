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Mérida estrena “Eulalia”, la asistente virtual para el acceso a los servicios municipales

Una inteligencia artificial facilitará en los próximos días el acceso a los servicios públicos municipales a los vecinos de Mérida. Se trata de “Eulalia”, la asistente virtual que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Mérida y que permitirá responder preguntas, agilizar trámites y acercar la administración a la ciudadanía de forma ágil, intuitiva y disponible las 24 horas. El acceso se realizará mediante el escaneo de un código QR, y Eulalia comenzará su andadura durante Emérita Lúdica, ayudando, entre otras funciones, a reservar entradas

| etiquetas: eulalia , ia , mérida
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3 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
#1 woke
24h no funcionan ni los servicios antiguos en la mayoría de comunidades
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Eulalia, joder, el otro nombre que se barajaba, ¿cuál era? ¿Eduvigis?
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Nitanmal #3 Nitanmal
#2 EU la lía
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menéame