Mérida estrena “Eulalia”, la asistente virtual para el acceso a los servicios municipales

Una inteligencia artificial facilitará en los próximos días el acceso a los servicios públicos municipales a los vecinos de Mérida. Se trata de “Eulalia”, la asistente virtual que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Mérida y que permitirá responder preguntas, agilizar trámites y acercar la administración a la ciudadanía de forma ágil, intuitiva y disponible las 24 horas. El acceso se realizará mediante el escaneo de un código QR, y Eulalia comenzará su andadura durante Emérita Lúdica, ayudando, entre otras funciones, a reservar entradas