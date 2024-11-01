Mercedonius, el mes adicional que los romanos añadían al calendario alargando o acortando los cargos de amigos y enemigos

El calendario romano primigenio era lunar, tenía diez meses de entre 18 y 36 días cada uno, sumando en total unos 304 días (había un período al final del año no computado y dedicado a ritos solamente). El rey Numa Pompilio amplió el calendario a 12 meses, pero como tenía un desfase de 11 días y medio respecto al ciclo solar, cada dos o tres años se añadía un mes extra llamado Marcedonius. La decisión la tomaba el pontifez maximus y solía hacerlo políticamente, para alargar o acortar los mandatos de las magistraturas.