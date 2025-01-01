edición general
El mercado negro de GPUs NVIDIA en China: un riesgo silencioso para la infraestructura global

El documental The NVIDIA AI GPU Black Market, publicado por Gamers Nexus, ha puesto sobre la mesa un problema que va mucho más allá del contrabando: la inseguridad en la cadena de suministro de hardware crítico que hoy alimenta proyectos de inteligencia artificial, HPC y cloud computing. Durante más de tres horas y media, el reportaje desgrana cómo las restricciones de exportación impuestas por EE. UU. a China han disparado un mercado negro de GPUs NVIDIA de gama alta. Un fenómeno que no solo afecta a gobiernos y universidades chinas...

ur_quan_master
El hardware crítico una vez hecha la litografía se puede replicar con un coste marginal lo cual permite amortizarlo con un menor coste por unidad.

Pero el capitalismo no funciona así y hay que andar con restricciones y mierdas.
xeldom
No hay ningún contrabando ni pajas mentales. Singapur, Taiwán y otros países del entorno pueden comprar tarjetas de Nvidia sin problema, y estos países comercian sin restricciones con China, adivinad que hacen la empresas de componentes de estos países después de añadirles unas comisiones y activar el envío a China en sus webs... cualquiera puede sumar 2+2

A nivel empresarial ni te cuento, tienen que salir palés enteros hacia China desde esos países
