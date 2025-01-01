El mercado negro de GPUs NVIDIA en China: un riesgo silencioso para la infraestructura global

El documental The NVIDIA AI GPU Black Market, publicado por Gamers Nexus, ha puesto sobre la mesa un problema que va mucho más allá del contrabando: la inseguridad en la cadena de suministro de hardware crítico que hoy alimenta proyectos de inteligencia artificial, HPC y cloud computing. Durante más de tres horas y media, el reportaje desgrana cómo las restricciones de exportación impuestas por EE. UU. a China han disparado un mercado negro de GPUs NVIDIA de gama alta. Un fenómeno que no solo afecta a gobiernos y universidades chinas...
| etiquetas: mercado negro , gpu , nvidia , china , infraestructura , hpc , eeuu
