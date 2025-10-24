edición general
9 meneos
9 clics
El mercado inmobiliario español, cada vez más en manos extranjeras: registra un aumento del 180% desde el año 2007

El mercado inmobiliario español, cada vez más en manos extranjeras: registra un aumento del 180% desde el año 2007

La llegada de población extranjera ha crecido un 17% desde 2007, pero la participación de capital extranjero en la compra residencial ha subido hasta un 180%

| etiquetas: vivienda , especulacion , pisos
7 2 0 K 85 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 85 actualidad
Dragstat #1 Dragstat
No sorprende que el medio oficial del partido político Vox quiera sorber y soplar al mismo tiempo en este tema publicando y criticando lo que ellos mismos promocionan, el "extranjeros no pero si tienen dinero si" lleva a incoherencias como esta.

“Muchas personas con recursos importantes de Iberoamérica o que desean pasar una temporada en España compran y luego, o bien dejan las viviendas vacías o convierten esos activos en pisos turísticos”
1 K 32
cocolisto #3 cocolisto
Estos son los verdaderos ocupas.¿Veis como vienen del extranjero a echarte de la casa?
1 K 32
#2 Katos
Menos mal que los han subido un 3% qué si no.

País tercermundista.
0 K 9

menéame