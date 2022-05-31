El menú del día de este restaurante tiene dos precios y el lío está servido: 'Hecha la ley, hecha la trampa'

Para los que decidan abonar el precio del menú con tarjeta el precio es de 17,95 y para los que lo hagan en metálico 17, es decir, el local premia a aquellos que hagan uso de efectivo en detrimento de la tarjeta
los locales de hostelería tradicionales, no pertenecientes a grandes cadenas, tributen por módulos (estomación objetiva, aplicando coeficientes, sin relación directa con las cantidades realmente facturadas), por lo que eso de defraudar no tiene mucho sentido.
Corrígeme si me equivoco. Los módulos van sobre los beneficios, es decir, estimo tanto y pago un fijo gane más o menos (digo yo que habrá un límite) y no me complico con una contabilidad compleja.
Pero el IVA, se sigue ingresando porque no forma parte del beneficio ... es decir, si no registro la factura porque me han pagado en efectivo, no tengo que ingresar ese IVA ¿es correcto?
Lo que la normativa de pagos sí impide es que se cobre más cuando se pague con tarjeta: no es posible cobrar un recargo por pagar con tarjeta, discriminando su uso.
Otra cosa es que no lo entiendas.
Desde mi punto de vista, es ilegal. Es como si dices "si me pagas en billetes es más barato que si me pagas en monedas".
Aunque "pronto pago" se consideraría tanto pago en efectivo, como con tarjeta, como por transferencia.
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre (actual normativa que sustituye a la Ley 16/2009 de medios de pago):
Artículo 35. Gastos y comisiones aplicables.
1. Las comisiones percibidas por servicios de pago serán las que se fijen libremente entre proveedor de servicios de pago y sus
Pero vamos, que si no te gusta con no ir es suficiente pero de ahí a que señales como delincuente el cobrar en efectivo no muestra más que el deseo de muchos de fiscalizar absolutamente a toda la población.
Progresismo lo llaman.
Claro que puedo no ir, pero eso tampoco se contradice con mi deseo de putearles. ¿He dicho ya que mi anterior comentario era un chascarrillo? ¿Deseo de muchos de fiscalizar absolutamente a toda la población? (entonces admites que no se fiscaliza el pago en efectivo ) ¿Progresismo? Aquí ya no me estás respondiendo a mi sino a las voces de tu cabeza.
Con clientes así quien quiere enemigos
No niego que haya restaurantes tratar de ocultar a Hacienda, pero tampoco se puede ocultar tanto porque hay muchos controles. Se cruzan datos de consumo de electricidad, agua y empleados. Al final tiene que haber… » ver todo el comentario
Eso incluye tenerles a 4 horas y que realmente hagan jornada completa.
Aquí tienes una tabla con las comisiones habituales. Busca Redsys que es la plataforma que tienen la mayoría de restaurantes y verás que oscila entre el 0,3 y el 0,5%, es decir, en un importe de 17€, estaríamos hablando de una comisión entre 5 y 8 céntimos.
Si el restaurante cobra con tarjeta, se ahorra el manejo de efectivo (su custodia y el transporte a la sucursal), que un empleado meta la mano en la caja, que unos ladrones se lleven la recaudación, que le cuelen un billete falso, etc.
¿qué comisiones les pueden cobrar? Hace tiempo se hablaba del 2-3% en algunos casos pero según pone aquí es bastante menos, como del 0,3%
En España, de media, esa comisión es del 0,3%. Es decir, al comercio se le descuentan unos 30 céntimos por cada compra de 100 euros.
Y teniendo dinero en efectivo siempre puedes hacer cositas como comprar en efectivo sin IVA (ya sé que el IVA lo repercutes, pero si no te lo cobran más margen te queda porque ellos pagan un fijo de módulos por lo genera)