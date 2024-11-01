Las mentiras de 2025 (ENG)

Desde que entró en la política, el presidente Donald Trump ha sido un habitual en nuestra lista de fin de año de las falsedades y distorsiones más notorias y destacadas. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca en 2025, no es de extrañar que domine las mentiras más descaradas de este año. Trump es conocido por su retórica, que utiliza afirmaciones inexactas y exageradas, que repite una y otra vez. En su segundo mandato, varias de esas afirmaciones se utilizaron para justificar una vorágine de cambios y anuncios políticos.