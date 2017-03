Es mentira que el TS haya permitido la subcontratación en las huelgas

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Muchos trabajadores habréis oído campanas recientemente sobre una sentencia del TS. Pues si esas campanas fueran las que han sonado en algunos medios cabría decir que no habríais sido informados correctamente, por no decir algo peor. Quizá el mejor ejemplo de ello sea la "información" que dio Intereconomía al respecto: "El Supremo limita el derecho a huelga". El TS no ha dicho eso ni de coña. Lo que ha sucedido es que el TS ha declarado correcta la siguiente forma de proceder, que se produjo en un caso concreto de una huelga concreta.