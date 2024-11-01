Mensajeros del cosmos: una guía para entender los rayos y partículas que impactan la Tierra

A principios del siglo XX, se llamaba “rayos cósmicos” a cualquier radiación enigmática del espacio exterior. Luego descubrieron que no eran rayos en sentido estricto ni un único fenómeno, sino partículas subatómicas (protones, núcleos atómicos, electrones) a velocidad cercana a la de la luz, y otros fenómenos (fotones, neutrinos de altísima energía...). Esta guía distingue sus diferentes tipos, origen, detección: protones y electrones cósmicos, neutrinos ("partículas fantasma"), estallidos de rayos gamma (GRB), ráfagas rápidas de radio (FRB).