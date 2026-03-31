Al menos 340 niños han muerto en un mes por la guerra en Oriente Medio

Tras un mes de conflicto en Oriente Medio, más de 340 niños y niñas han muerto en Irán, Líbano, Israel y Kuwait, según un recuento de Unicef, que denuncia el “impacto devastador” que la escalada bélica está teniendo sobre la infancia.
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Y algunos sionistas lo celebran: www.meneame.net/story/ministro-israeli-descorcha-champan-medio-parlame
Asesinados por los nazis del siglo XXI: los sionistas (Y hoy por hoy USA forma parte de este colectivo)
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A no ser que se refieran a Gaza como Israel, en ese caso 340 se quedarán cortos.