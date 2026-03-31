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Al menos 340 niños han muerto en un mes por la guerra en Oriente Medio

Al menos 340 niños han muerto en un mes por la guerra en Oriente Medio

Tras un mes de conflicto en Oriente Medio, más de 340 niños y niñas han muerto en Irán, Líbano, Israel y Kuwait, según un recuento de Unicef, que denuncia el “impacto devastador” que la escalada bélica está teniendo sobre la infancia.

| etiquetas: oriente medio , niños , asesinados
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3 comentarios
8 1 0 K 101 actualidad
ahotsa #1 ahotsa
Sin incluir Gaza, claro.

Y algunos sionistas lo celebran: www.meneame.net/story/ministro-israeli-descorcha-champan-medio-parlame
2 K 47
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
No han muerto, han sido asesinados.
Asesinados por los nazis del siglo XXI: los sionistas (Y hoy por hoy USA forma parte de este colectivo)

Un mundo basado en reglas, el faro de la democracia y la libertad.
1 K 13
#3 zancudo
Estoy por votar errónea. En Israel no ha muerto nadie, mucho menos un niño, como mucho habrá alguien herido.
A no ser que se refieran a Gaza como Israel, en ese caso 340 se quedarán cortos.
0 K 10

menéame