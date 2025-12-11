Menéame, la paradoja de los 8 minutos: pierde el 32% de usuarios únicos, pero su núcleo más fuerte

Análisis de las métricas de tráfico de Menéame correspondientes a los 11 primeros meses de 2025 revela una tendencia que resume el estado actual de la plataforma: contracción de la audiencia, pero consolidación del engagement. Entre enero y noviembre de 2025, el portal perdió aproximadamente el 32% de sus usuarios únicos mensuales (pasando de más de 560.000 a 381.000), una señal clara de que la base casual y estacional está buscando otros lares. Sin embargo, los datos de interacción cuentan una historia diferente: la duración media de las visitas se mantiene alta, rozando los 9 minutos por sesión, y el consumo de páginas por visita es robusto. Este artículo desglosa la paradoja de Menéame: ¿Cómo es posible que con menos gente, el tráfico total de páginas vistas se mantenga tan fuerte? La respuesta está en el perfil del usuario que se queda y lo que esto significa para el futuro de la comunidad.

Fuente de los datos: www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/meneame-evolucion-audiencia/tot

Los gráficos los ha realizado una IA.

﻿1. Tendencia de Usuarios Únicos (Gráfico superior izquierda)

Caída sostenida: Se observa una tendencia general a la baja desde el inicio del año. El máximo se alcanzó en Enero 2025 con 560.231 usuarios únicos.

El mínimo se registra en el último mes disponible, Noviembre 2025, con 381.618 usuarios. Esto representa una pérdida de aproximadamente un 32% de la base de usuarios mensuales desde el inicio del año.

Estacionalidad: Hubo una recuperación notable entre Mayo y Julio, pero a partir de Agosto la caída se ha reactivado.

2. Engagement: Fidelidad del Usuario (Gráfico inferior izquierda) A pesar de la caída en usuarios únicos, la calidad de la visita es muy alta y estable:

Duración Media: Los usuarios pasan una media de 8 minutos y 47 segundos (8.78 min) en el sitio. El pico de atención fue en Septiembre (más de 9 minutos). Esto indica que, aunque hay menos usuarios, los que quedan son muy fieles ("heavy users") y consumen mucho contenido.

Páginas por Visita: La media es de 2.84 páginas por visita. Esto sugiere que los usuarios no solo entran a la portada, sino que navegan por los comentarios o abren al menos 2-3 enlaces internos por sesión.

3. Volumen de Páginas Vistas (Gráfico superior derecha)

Aunque los usuarios únicos bajan, el número de páginas vistas se mantiene relativamente robusto, oscilando entre 9.5 y 11.3 millones mensuales.

Esto confirma la teoría de la fidelidad: menos usuarios están generando un volumen de tráfico comparable al de meses anteriores porque visitan el sitio más veces o navegan más intensamente.

Julio y Junio fueron los meses con mayor consumo de contenido (>11 millones de páginas).

4. Variación Mensual (Gráfico inferior derecha)

La volatilidad es alta. Se observa un "golpe" muy fuerte en Febrero (-15,64%) y otro significativo en Agosto (-12,57%) , típico por la estacionalidad de vacaciones en España.

El único mes con crecimiento orgánico significativo fue Mayo (+7,96%).

Conclusión

Los datos muestran una plataforma en contracción de audiencia base (menos usuarios nuevos o casuales), pero con un núcleo de usuarios extremadamente fiel. El desafío principal para 2026 sería frenar la pérdida de usuarios únicos que se ha acentuado en el último trimestre (Sept-Nov), ya que el engagement actual es muy saludable pero depende de una base cada vez más pequeña.

