Meloni está “asqueada” por sitio porno que supuestamente muestra imágenes manipuladas de ella y otras mujeres de alto perfil

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, expresó su indignación por un sitio pornográfico que supuestamente presenta imágenes manipuladas de ella y otras mujeres de alto perfil, junto con subtítulos y comentarios sexistas y ofensivos. Además de Georgia Meloni, el sitio supuestamente también presentó imágenes de su hermana Arianna, quien es una destacada política del partido Hermanos de Italia, así como otras celebridades y políticos italianos.
| etiquetas: meloni , porno , imágenes , manipuladas , ia
