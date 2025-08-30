edición general
Meloni está “asqueada” por sitio porno que supuestamente muestra imágenes manipuladas de ella y otras mujeres de alto perfil

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, expresó su indignación por un sitio pornográfico que supuestamente presenta imágenes manipuladas de ella y otras mujeres de alto perfil, junto con subtítulos y comentarios sexistas y ofensivos. Además de Georgia Meloni, el sitio supuestamente también presentó imágenes de su hermana Arianna, quien es una destacada política del partido Hermanos de Italia, así como otras celebridades y políticos italianos.

#4 RacsoLeinad
Tan fascista ella y no es capaz de ordenar bloquear todo tipo de webs desde su querida Italia? Vaya fascistas baratos tenemos en Europa ni aprender de Tromp saben.
1 K 20
Eibi6 #1 Eibi6
Su hermana también? Es increíble como la política llama al nepotismo, da igual él país y la ideología
0 K 9
#2 Katos
#1 es que comparten cierto apellido MELONI y una cosa lleva a la otra
0 K 6
#3 Leon_Bocanegra
#1 a ver, el partido se llama Fratelli d’Italia. No se puede decir que hayan engañado a nadie.
Aquí hay unos que se hacen llamar socialistas y obreros.
3 K 55

