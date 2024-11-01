·
224
473 clics
473
clics
Meloni condena el plan de Israel en Cisjordania y la ocupación de Gaza
La mandataria además expresó su 'profunda preocupación' por las recientes decisiones del Gobierno israelí sobre la Franja de Gaza.
|
etiquetas
:
meloni
,
israel
,
gaza
actualidad
47 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
valandildeandunie
Mamma mia, cómo tiene que estar el percal para que esta tipa deje como basura genocida a los "moderados" del PP.
74
K
645
#4
Gry
*
#2
Leí el otro día en Reddit a uno que decía que Meloni en los EEUU sería considerada de izquierdas...
Los del PP la única ideología que tienen es llevarle la contraria al PSOE para intentar arañar votos, yo creo que ni piensan en lo que dicen antes de abrir la boca
31
K
265
#6
RigelKentaurus
#4
tal cual, las ansias de poder les obligan a prostituirse humanamente por un mísero voto
4
K
36
#8
Edheo
#4
Esa es su única capacidad de raciciocinio que consideren "estrategia"
Así reviente el pais, todo contra su contrincante... con o sin sentido
Y aún así, los hay que les aplauden con las orejas y todo
Eso deja bastante en evidencia, en qué situación está nuestro pais, y el nivel de exigencia que tenemos con nuestros políticos (y no hablo sólo de la derecha, aunque considerar PSOE izquierdas... es otro magno ejemplo de.... "lo interesados" que andamos en entender lo que defendemos o criticamos).
5
K
55
#17
Gry
#8
El PSOE está gobernando por inercia, no tiene diputados suficientes para controlar nada y las únicas iniciativas arriesgadas que intenta sacar adelante es por compromiso con sus socios.
2
K
29
#20
paputayo
#4
Son siervos del poder económico. Cero moral.
2
K
39
#23
omega7767
#4
salvo la extrema derecha que en EEUU serían considerados los republicanos, la derecha europea allí serían izquierdas. La izquierda sería considerada comunistas
1
K
28
#27
obmultimedia
#23
Aqui esa derecha europea es el PSOE.
1
K
22
#30
omega7767
#27
si
0
K
11
#28
soberao
#2
#4
#1
Si Israel expulsa a todos los Palestinos, la UE va a tener que acogerlos de alguna forma porque en algún sitio tendrán que llegar y aunque en Italia no quieran, la ruta por mar hacía Europa pasa por Grecia e Italia. Ya hay experiencia con Siria, Afganistan y Libia, que a EE.UU no los van a mandar e Israel pretende echar a todos los que sobrevivan después de asesinarlos a conciencia.
4
K
42
#32
meroespectador
#28
Exacto, me parece un análisis bastante acertado.
0
K
7
#40
soberao
*
#32
#35
La negativa de la fascista Meloni es interesada no porque se solidarice con Palestina, sino porque al igual que las sanciones a Rusia las sufrimos en Europa, con la crisis de refugiados que va a provocar la expulsión de los palestinos de su tierra, nos la van a encajar a nosotros, como bien gusta a los fascistas americanos y al sionista genocida.
Y esto a Meloni no le gusta y parece que empeiza a abrir los ojos, porque para que llore la madre de Meloni, prefiere que llore la madre de Netanyahu.
1
K
25
#41
meroespectador
#40
Pues esa visión aunque egoísta es mucho más pragmática y de estado que la del PP, que es, aquí no pasa nada, circulen.
1
K
21
#43
soberao
*
#41
El PP es la baza que tiene Israel para deshacerse de Sanchez y tener en España a un gobierno aliado de corte sionista genocida.
Israel ha pagado al PP por un servicio y se juegan el pellejo si no cumplen como pasa con los negocios entre mafiosos.
El PP está apostándolo todo a una carta y les han pagado por esa opción, se arriesgan mucho, pero es su línea la de servir al descerebrado que paga mejor, y en este caso el genocida Netanyahu.
0
K
14
#35
Frantastic_R
#28
Gracias y sí.
0
K
6
#31
kwisatz_haderach
#4
absolutamente, la unica izquierda que ha tenido USA en las ultimas decadas ha sido el partido de Bernie Sanders, como independiente. Los demócratas no son izquierda, como mucho, tienen algunas medidas de "centro" (El Obama Care, que es una subencion a las empresas de salud a cambio de control de precios, el control de las armas ect ect....) pero en lo económico son MUY similares (difieren en detalles, pero ambos reducen la normativa, privatizan todo lo posible, permiten los lobbies, usan la maquinaria del estado para aplastar cualquier competidor de sus empresas nacionales, ect ect ect....)
2
K
38
#36
nuncamais
#4
Los MAGAS consideran a HItler de izquierdas, imagínate!!!
1
K
26
#7
Dr.Who
*
#2
Solo decir que el estudio que afirma que en Gaza habria alrededor de 680.000 asesinados casi la mitad niños menores de 7 años recolectó datos hasta el 20 de Abril de este año. No incluye a los fallecidos por el agravamiento del hambre y por las bombas desde esa fecha..
Están viéndolo venir y no quieren pringarse en un holocausto. Pero no olvidéis que llevan meses y meses llamando a esto legítima defensa. Este genocidio nace de la impunidad que le han regalado a Israel durante 78 años.
Ayuso y demás monguers del PP no tienen la inteligencia básica para apartarse a tienpo de esta barbaridad. Y me temo que estan pringados hasta las trancas con deudas con Israel.
13
K
108
#11
fliper
#7
El problema del PP, PSOE también aunque quizás menos, es que ven rectificar como una humillación o una derrota política. En España, jamás he oído decir a un político, lo sentimos nos hemos equivocado. Como si cualquiera de sus votantes no nos equivocáramos veinte veces al día en asuntos mucho menos complicados.
Por tanto, mientras USA siga apoyando a Israel, el PP no va a dar un paso atrás. Como si les tiran 4 bombas átomicas
2
K
30
#47
kwisatz_haderach
#7
a mi me encantan las criticas de "Es que no dan datos fiables, eso es todo mentira" por dios, han asesinado a todos los funcionarios, aunque fuesen simple administrativos por que "HAMAS", han destruido todo edificio publico y han atacado a los edificios y funcionarios de la ONU, los pocos medios que tienen están dedicados a la pura subsistencia y ha documentar lo que pueden, pero lógicamente están en una situación IMPOSIBLE Para hacer censos.... pero te vienen los fachas y te dicen "Mira! este dato de X mes y este son diferentes! es evidente que se los están inventando! es todo mentira!"... yo me he cansado de esas discuciones y ya bloqueo al primer uso de esa retorica.
1
K
22
#10
Dene
#2
yo mas bien diría que los fachas italianos siguen siendo fachas "a la vieja usanza", es decir, de los que veían bien que se fusilara y ejecutara judíos y por eso pasan de defenderlos mucho (lo justito para que el yanki no se queje, pero sin estridencias)
en españita los fachas son mas modernos, ya han olvidado lo de la conspiración judeomasónica qeu decía el abuelo paco y van con todo con el amigo americano y con los sobres....
1
K
22
#15
Eukherio
#2
Seguramente tenga que ver con que el electorado de ella ve con peores ojos lo que está haciendo Israel que aquí el electorado de Feijoo. Los políticos al final son utilitaristas, si no hubiese molestias entre sus votantes ya habría dicho que están tardando en montar el spa.
1
K
18
#1
meroespectador
Uyuyuyuy que la derecha Italiana se distancia de la derecha española.
25
K
184
#38
xiobit
#1
Meloni no es tan fascista como Ayuso.
0
K
10
#39
meroespectador
*
#38
Tiene también esa mirada "loquer", ahora que lo dices, no se si habrá una escala.
1
K
18
#3
OCLuis
*
España es un país aparte. Está aislado del mundo, de sus corrientes de de opinión, de la decencia y de la vida.
Bueno, españa entera no, solo la mitad que escucha al PP sin sentir arcadas.
9
K
91
#16
Piromanu
*
#3
Los votantes del PP que conozco echan pestes de lo que hace Israel. Espero que a la derecha española le pase factura esta infamia ante este genocidio.
1
K
17
#22
el_Tupac
#16
no dejaron de votar al PP por 200 muertos en Atocha, ni por 7291 muertos en las residencias, van a dejar de votarles por lo que haga Netanyahu.
Ya encontrán la excusa. Son expertos en gimnasia mental, siempre encuentran algo...
6
K
59
#46
nuncamais
#22
Muchos sí dejaron de hacerlo. De hecho no siguieron gobernando.
0
K
9
#21
el_Tupac
#3
efectivamente, es la derecha española la que vive aislada del mundo y viviendo todavía de las rentas del franquismo.
Lo tragicómico es que la derecha de EEUU ha ido retrocediendo y haciéndose cada vez más fascista, y se están encontrando a medio camino.
1
K
24
#33
Toronado
#3
¿aislado? hay un montón de países de occidente que ni siquiera han reconocido todavía a Palestina, por ejemplo, Italia.
0
K
6
#14
karakol
Esto sitúa a Ayuso, Abascal y Feijóo en la derecha mas radicalizada de Europa, más o menos junto al saco de mierda y cómplice de Netanyahu, Orbán.
3
K
56
#45
johel
*
#14
No te preocupes que en cuanto vean su asiento en problemas diran que su discurso siempre ha sido a favor de palestina que el equivocado eres tu. La derechita valiente es fuerte con los debiles, debil con el fuerte y va siempre de victima para ahorrar tiempo cuando se caga encima.
0
K
11
#26
tierramar
*
Pues claro que el PP español no tiene nada que ver con lo que se llama derecha democrática: la derecha europea tiene claro que hay que controlar la inmigración hacia Europa; mientras, el PP español lanza un discurso antiinmigración, pero de hecho,facilita la inmigración latina, incluso tienen una secretaria que se dedica a facilitar la inmigración latina. A ver qué cara pondría Meloni, ante el slogan del pp: "
Europa es Hispania"
anatali.com/latinos-ayuso-por-que-ayuso-trata-de-seducir-a-los-latinos
1
K
33
#13
SuperMichiron
Debe de estar Pagascal echando espumarajos por la boca
2
K
31
#19
torkato
#13
Esto va a cortociruitar a la derecha española que tenía como ídola a Meloni. Como tiene que estar el percal para que hasta la derecha mas cristofascista está en contra de los ataques de Israel...
1
K
22
#5
Milmariposas
Tito Cheeto se a a enfadar...
1
K
25
#34
Txominagirre
*
El estado italiano llegó a un acuerdo con 'Israel' para garantizar la seguridad de sus soldados mientras estos descansan en un resort de lujo de Cerdeña. Ha habido manifestaciones en la isla, en el aeropuerto y frente al resort.
x.com/dontxomin/status/1966960929754739114
1
K
23
#25
Antipalancas21
Lo dirá con la boca chiquita. si ella es igual que el Israelí.
0
K
20
#18
Bapho
*
Simplemente ve que los vientos de la sociedad empiezan a soplar contra Israel.
Hora de cambiar discurso, al fin y al cabo son descendientes de los que machacaron a los judíos en la WWII, no les supone un problema volver a sus posturas.
0
K
12
#24
omega7767
condenar tras 2 años se queda muy justito y a Netanyahu se la suda
Necesitamos sanciones, acciones etc
0
K
11
#44
johel
*
La derechita valiente nunca recula ni retrocede, gira 180 grados y sigue avanzando.
0
K
11
#9
Fookinhellboy
Jojojooo y mira que esta es la quintaesencia del fachorreo.
Se ha dado cuenta de que este haragán flojo como un muelle de guita les va a joder la mentira que les han colado a los fachapobres..
0
K
7
#42
Pepa56
No me lo creo, una derecha digna.
0
K
6
#29
kikorin
cómo de fascista tienes que ser para que una fascista como Meloni se posicione en tu contra... cada vez tengo más y más claro que el pintor austriaco era un tío con visión...
0
K
6
#37
Toronado
#29
una cosa es el antisionismo y otra empezar a tontear con la apología nazi
0
K
6
#12
Jotax
Eso da mas miedo aun si llega la derecha en España, en otros países son derecha pero tienen algo de sentido común, la de España sigue ligada al franquismo y al fanatismo y siempre que han gobernado han aparentado pero el país no ha mejorado. Es una pena la derecha española y mientras que haya fanáticos odiadores votando no hay solución.
0
K
5
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
