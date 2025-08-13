Meliá desmiente el anuncio del Gobierno de Milei del desembarco de Rafa Nadal con siete hoteles Zel en Argentina

Evitando desmentir directamente al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, la hotelera de Grabriel Escarrer puntualiza que "incorporará nada menos que cinco nuevos proyectos ya firmados". Esta aclaración de Meliá se produce después de que el Gobierno argentino, a través de su secretario de Turismo, anunciara que "Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International".