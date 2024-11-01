edición general
Las mejores fotos de National Geographic en agosto

Las mejores fotos de National Geographic en agosto

Este mes hemos visto cerdos que nadan, gorilas que toman helados y flores que miden como las personas.

3 comentarios
Sir #3 Sir
la foto de la mantis me ha fascinado
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Berrea, berrea!
alcama #1 alcama
No salen Irene Montero y Ione Belarra de fiestuki en Menorca

#teahorrounclick
