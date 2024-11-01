La megafauna extinta dominó la subsistencia humana en el sur de Sudamérica antes de hace milesde años (ENG)

Nuestros resultados indican que la megafauna, en general, y la megafauna extinta, en particular, dominan los conjuntos óseos arqueológicos del Pleistoceno tardío...Nuestros resultados muestran que seis taxones extintos habrían ofrecido los valores más altos, y los recolectores del Pleistoceno los perseguirían al encontrarlos, independientemente de su abundancia. Dos perezosos gigantes están en la cima de la clasificación ( M. americanum y M. darwinii ), seguidos de los armadillos gigantes .