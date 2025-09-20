Médicos denuncian colapso del sistema de salud en Ecuador

La crisis sanitaria en Ecuador continúa generando alarma entre médicos y gremios profesionales, quienes denuncian la falta de respuesta inmediata por parte del gobierno de Daniel Noboa. Los profesionales de la salud advirtieron que la situación se agrava por la escasez de medicamentos esenciales, como antibióticos, analgésicos y anticoagulantes, además de la falta de insumos quirúrgicos. También alertaron que al menos el 35 por ciento de los equipos hospitalarios está fuera de servicio por ausencia de mantenimiento.