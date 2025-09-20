edición general
Médicos denuncian colapso del sistema de salud en Ecuador

La crisis sanitaria en Ecuador continúa generando alarma entre médicos y gremios profesionales, quienes denuncian la falta de respuesta inmediata por parte del gobierno de Daniel Noboa. Los profesionales de la salud advirtieron que la situación se agrava por la escasez de medicamentos esenciales, como antibióticos, analgésicos y anticoagulantes, además de la falta de insumos quirúrgicos. También alertaron que al menos el 35 por ciento de los equipos hospitalarios está fuera de servicio por ausencia de mantenimiento.

Beltenebros #5 Beltenebros *
#4 No subestimes el poder de la fuerza la ignorancia de determinados seres.
WcPC #6 WcPC
#5 editado, me la guardo para otra vez :roll:
Beltenebros #7 Beltenebros
#6 Yo también he editado mi respuesta #5.
sotillo #12 sotillo
#5 Eso no es ignorancia, esto es la aplicación del método falangista de fusilar cualquier neurona que se mueva
Beltenebros #1 Beltenebros
Era previsible que este sujeto no iba a mejorar la situación en Ecuador, pero no sé si era tan previsible que sea tan nefasto en su gestión.
sotillo #10 sotillo
#1 No me jodas que un doctorado en Miami no es capaz de resolver la sanidad de la plebe ¿ Les ha dicho que está la opción de Quiron? En Madrid es un exitoso modelo
wildseven23 #8 wildseven23
En cinco ocasiones o más han pillado a sus empresas exportadoras de bananas traficando con drogas.

Pero a este señor, el más rico de Ecuador y que ha conseguido hacerlo el país más inseguro de Latinoamérica, nadie de la derecha le llamará narcopresidente.
sotillo #14 sotillo
#8 Y a mi que me da mucha pena, los ecuatorianos que conozco no son mala gente pero si son devotos de Iglesias evangélicas , las drogas duras es lo que tienen, que destruyen a la gente
WcPC #2 WcPC
Joder con los comunistas...
Estropean todos los países que tocan.
Beltenebros #3 Beltenebros
#2 Para los votantes de Vox y similares, por favor, indica que tu comentario es irónico, que lo mismo alguno se cree que lo dices en serio. ;)
WcPC #4 WcPC *
#3 Hombre, está claro, no creo que sean tan cortitos.
Bonzaitrax #9 Bonzaitrax
#4 Buenoooooooooooooo, mucha fé tienes tú xD
sotillo #11 sotillo
#4 Más que el canto de un papel de fumar
#16 DenisseJoel
Colapso del sistema de salud es otra forma de decir que la libertad avanza.
almadepato #15 almadepato
Entra la derecha a gobernar y convierten Ecuador en un infierno.
El odio les representa.
