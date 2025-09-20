Médicos denuncian colapso del sistema de salud en Ecuador

La crisis sanitaria en Ecuador continúa generando alarma entre médicos y gremios profesionales, quienes denuncian la falta de respuesta inmediata por parte del gobierno de Daniel Noboa. Los profesionales de la salud advirtieron que la situación se agrava por la escasez de medicamentos esenciales, como antibióticos, analgésicos y anticoagulantes, además de la falta de insumos quirúrgicos. También alertaron que al menos el 35 por ciento de los equipos hospitalarios está fuera de servicio por ausencia de mantenimiento.
| etiquetas: ecuador , colapso , salud , noboa , crisis , sanitaria
el poder de la fuerzala ignorancia de determinados seres.
Pero a este señor, el más rico de Ecuador y que ha conseguido hacerlo el país más inseguro de Latinoamérica, nadie de la derecha le llamará narcopresidente.
Estropean todos los países que tocan.
El odio les representa.