Médicos que atienden a migrantes aseguran que son personas "jóvenes y sanas que enferman por su situación en España"

Médicos que atienden a migrantes aseguran que son personas "jóvenes y sanas que enferman por su situación en España"

Las personas migrantes que alcanzan España en cayuco son jóvenes y están sanas, y cuando mejor estado de salud tienen es justo el momento de la llegada; sin embargo, se va deteriorando según se va alargando su estancia en nuestro país. «El momento de mayor salud de una persona migrante que llega en cayuco es el de la llegada, independientemente de que pueda haber sufrido traumas o patologías del trayecto«, asegura Carlos Ramírez. Después de unos meses vendría una suerte de «vida normalizada» en España, es ahí donde su salud se deteriora

14 comentarios
Connect
Total, que estaban mejor en sus países que en España.
Pues quizás este es un tema que se tiene que explicar. Y que sepan que como en sus propios países no estarán mejor.
Vamos, a no ser que sea más progre traerlos aquí para que se enfermen,...
Sergio_ftv
#4 A ver, el médico no dice nada sobre que están mejor allá o aquí, habla de salud, te lo intento explicar:

Para hacer ese tipo de "viaje" se debe tener bastante fortaleza, si te metes estando jodido vas a acabar en el mar más pronto que tarde. Las familias de allá que ven a la emigración como oportunidad lo que hacen es, voy a utilizar una palabra de aquí, invertir en uno de sus miembros, el que más fortaleza presenta, lo alimenta "bien" para que resista el viaje, se pueda…   » ver todo el comentario
chupacabres
#4 pues seguramente si, muchos viene ñn pensando que aquí van a encontrar el paraíso, engañados, estafados. Incluso sus propios compatriotas les engañan con videos y fotos como si vivieran de lujo y esconden la miseria que pasan aquí a sus familiares. Muchos no quieren volver por vergüenza. Literal.
oricha_1
#12 A ver, el médico no dice nada sobre que están mejor allá o aquí,
Exacto el medico dice que su punto mas alto de salud es al llegar y luego se va deteriorando. Por tanto para que se sigan manteniendo en su punto mas altal de salud , la forma mas facil, es que se queden en su pais de origen , para que sigan en su punto mas alto de salud
Torrezzno
En sus países no existe la enfermedad. Como viven en el edén vienen aquí para salir de la zona de confort
Sandilo
Pues ayudémoslos a volver a sus países de origen para que no se estresen.
obmultimedia
el estrés es la peor enfermedad, esta gente viene con una mano delante y otra atras.
Grandpiano
Me quedo un poco más tranquilo viendo que esta memez de que los inmigrantes que vienen en cayucos gozan de óptima salud en sus países de origen y que es aquí cuando enferman solo la defiende un médico en una charla sin aportar ningún dato. Si estoy de asistente en esa charla la tienen que parar hasta que deje de descojonarme vivo.
Meneador_Compulsivo
#7 una memez de un médico en una charla ... Carlos Ramírez, del grupo de trabajo de migración y salud de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (SOCAMFyC), uno de los participantes en la mesa precongresual de XLIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología en Casa África
Grandpiano
#9 Sí, una memez de un médico en una charla. Como lo oyes. ¿Conoces la falacia de autoridad? ¿O es que tú también piensas que lo mejor que pueden hacer por su salud los inmigrantes que vienen en cayucos es no venir?
Fíjate que habría sido tan fácil como decir que "hay" inmigrantes jóvenes y sanos cuando llegan que les va mal aquí y empeoran su salud. Con no generalizar de esa manera habría sido suficiente.
Levi_De_La_Rosa_1
curioso lo secuenciados que están los los primeros comentarios racistas
valandildeandunie
Si has entendido eso del texto es hora de que papá y mamá te expliquen porque te metieron en el cotolengo cuando repetiste dos veces párvulitos.
Professor
Por el bien de salud, humanitariamente, debemos deportarlos a todos a sus países de origen. Dato mata relato de la izquierda y las mafias como Open Arms.
Borgiano
Me ha recordado a la famosa canción de Bienvenido Mr Marshall

"Americanos, vienen a españa gordos y sanos"
