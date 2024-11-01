Médicos que atienden a migrantes aseguran que son personas "jóvenes y sanas que enferman por su situación en España"

Las personas migrantes que alcanzan España en cayuco son jóvenes y están sanas, y cuando mejor estado de salud tienen es justo el momento de la llegada; sin embargo, se va deteriorando según se va alargando su estancia en nuestro país. «El momento de mayor salud de una persona migrante que llega en cayuco es el de la llegada, independientemente de que pueda haber sufrido traumas o patologías del trayecto«, asegura Carlos Ramírez. Después de unos meses vendría una suerte de «vida normalizada» en España, es ahí donde su salud se deteriora
Pues quizás este es un tema que se tiene que explicar. Y que sepan que como en sus propios países no estarán mejor.
Vamos, a no ser que sea más progre traerlos aquí para que se enfermen,...
Para hacer ese tipo de "viaje" se debe tener bastante fortaleza, si te metes estando jodido vas a acabar en el mar más pronto que tarde. Las familias de allá que ven a la emigración como oportunidad lo que hacen es, voy a utilizar una palabra de aquí, invertir en uno de sus miembros, el que más fortaleza presenta, lo alimenta "bien" para que resista el viaje, se pueda… » ver todo el comentario
Exacto el medico dice que su punto mas alto de salud es al llegar y luego se va deteriorando. Por tanto para que se sigan manteniendo en su punto mas altal de salud , la forma mas facil, es que se queden en su pais de origen , para que sigan en su punto mas alto de salud
Fíjate que habría sido tan fácil como decir que "hay" inmigrantes jóvenes y sanos cuando llegan que les va mal aquí y empeoran su salud. Con no generalizar de esa manera habría sido suficiente.
"Americanos, vienen a españa gordos y sanos"