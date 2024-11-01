Médicos que atienden a migrantes aseguran que son personas "jóvenes y sanas que enferman por su situación en España"

Las personas migrantes que alcanzan España en cayuco son jóvenes y están sanas, y cuando mejor estado de salud tienen es justo el momento de la llegada; sin embargo, se va deteriorando según se va alargando su estancia en nuestro país. «El momento de mayor salud de una persona migrante que llega en cayuco es el de la llegada, independientemente de que pueda haber sufrido traumas o patologías del trayecto«, asegura Carlos Ramírez. Después de unos meses vendría una suerte de «vida normalizada» en España, es ahí donde su salud se deteriora