Mc Gyver y los vascos

Mc Gyver y los vascos  

Los vascos son representados en el cine de manera peculiar, pero McGyver se lleva la palma...

skaworld #3 skaworld *
Claro, queremos verosimilitud y fidelidad... pero si el pobre de McGyver se pone a operar de verdad en Donostia el precio de salir de potes le pule todo el presupuesto de operaciones encubiertas de la Fundación Phoenix
MIrahigos #2 MIrahigos *
Iba a votar cansina por lo de MacGyver pero los vascos en el oeste con las camas elásticas me ha encantado.

Por cierto. ¿Seguro que los vascos que salen en MacGyver no son los vascos que te puedes encontrar ahora en cualquier barrio?
#1 oscarcr80
Empiezo yo:

McGyver! Viene un tanque!
McGyver: Tranquilo, tengo un chicle.

P.D. No sólo McGyver, también el Equipo A, los españoles eran mexicanos.
