·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6367
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4891
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4350
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5190
clics
InfluRatas
5041
clics
Mascotas
más votadas
511
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
524
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
573
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
545
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
353
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
59
clics
Mc Gyver y los vascos
Los vascos son representados en el cine de manera peculiar, pero McGyver se lleva la palma...
|
etiquetas
:
mc gyver
,
vascos
,
esukadi
,
cine
,
tv
,
hollywood vídeo
6
1
0
K
88
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
88
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
skaworld
*
Claro, queremos verosimilitud y fidelidad... pero si el pobre de McGyver se pone a operar de verdad en Donostia el precio de salir de potes le pule todo el presupuesto de operaciones encubiertas de la Fundación Phoenix
1
K
27
#2
MIrahigos
*
Iba a votar cansina por lo de MacGyver pero los vascos en el oeste con las camas elásticas me ha encantado.
Por cierto. ¿Seguro que los vascos que salen en MacGyver no son los vascos que te puedes encontrar ahora en cualquier barrio?
0
K
11
#1
oscarcr80
Empiezo yo:
McGyver! Viene un tanque!
McGyver: Tranquilo, tengo un chicle.
P.D. No sólo McGyver, también el Equipo A, los españoles eran mexicanos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por cierto. ¿Seguro que los vascos que salen en MacGyver no son los vascos que te puedes encontrar ahora en cualquier barrio?
McGyver! Viene un tanque!
McGyver: Tranquilo, tengo un chicle.
P.D. No sólo McGyver, también el Equipo A, los españoles eran mexicanos.