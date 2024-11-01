edición general
Mazón mintió a Feijóo el día de la DANA: le dijo que estaba en el Palau sobre las seis pero salió de El Ventorro a las 18:45

Mazón mintió a Feijóo el día de la DANA: le dijo que estaba en el Palau sobre las seis pero salió de El Ventorro a las 18:45

Y es que Mazón aseveró en su día que sobre las seis de la tarde ya estaba en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, hoy hemos sabido del puño y letra de la periodista que la realidad es que abandonaron El Ventorro a las 18:45 de la tarde, una hora después de lo que en principio, y hasta ahora, han mantenido que hicieron desde Presidencia.

ipanies #1 ipanies
A Feijóo no le temen... Si le llega a mentir a MAR ya habría volado.
makinavaja #3 makinavaja
#1 O a Ayuso... pero a Feijoo se le rien todos....
ipanies #4 ipanies
#3 Ayuso es un muñeco de MAR, no tiene conciencia propia.
#5 Hombre_de_Estado
#0 Lo cambié de Ciencia a Actualidad, porque entiendo que fue un error al mandarla (así además no te la votan negativo por eso).

A mí también me ha pasado alguna vez algo así, cuando doy al botón de [+Enviar] desde la ventana de Ciencia, lo pone en Ciancia por defecto.
alfon_sico #2 alfon_sico
Y que estuvo hablando por teléfono pero no transmitió preocupación. Vamos que le llamarían para otras cositas
