Mazón mintió a Feijóo el día de la DANA: le dijo que estaba en el Palau sobre las seis pero salió de El Ventorro a las 18:45

Y es que Mazón aseveró en su día que sobre las seis de la tarde ya estaba en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, hoy hemos sabido del puño y letra de la periodista que la realidad es que abandonaron El Ventorro a las 18:45 de la tarde, una hora después de lo que en principio, y hasta ahora, han mantenido que hicieron desde Presidencia.